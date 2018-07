In Carige si dimette anche Malacalza in polemica con Fiorentino

Muro contro muro in Carige tra l'amministratore delegato Paolo Fiorentino e il primo azionista, la famiglia Malacalza. Vittorio Malacalza, vicepresidente (e presidente supplente dopo l'addio di Giuseppe Tesauro), ha annunciato l'intenzione di dimettersi dal cda in polemica con il manager, che avrebbe sminuito il suo ruolo durante la conferenza stampa dello scorso 3 luglio. Malacalza, inoltre, torna a parlare delle intercettazioni tra Fiorentino e Luca Parnasi, di cui aveva già parlato Tesauro scatenando la reazione furibonda dell'amministratore delegato, che lo ha querelato. Le dimissioni di Malacalza arrivano dopo quelle del presidente Tesauro e dei consiglieri Stefano Lunardi e Francesca Balzani. La banca va quindi verso il rinnovo del cda a settembre in uno stato di grande tensione e confusione.