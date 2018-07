Bruxelles taglia le stime di crescita del Pil dell'Italia

La Commissione europea rivede al ribasso le stime di crescita dell'Italia: l'economia del nostro Paese è quella meno in salute dell'intero continente, insieme alla Gran Bretagna. «Sebbene l'economia italiana sia cresciuta di 0,3% nel primo trimestre 2018, solo poco meno del trimestre precedente, non è completamente sfuggita alla generale perdita di slancio delle economie avanzate», quindi «l'attuale ripresa dovrebbe indebolirsi ma proseguire al di sopra del potenziale», scrive Bruxelles nelle previsioni economiche estive. Per il 2018 la crescita stimata passa dall'1,5% (stime di maggio) all'1,3%, nel 2019 1,1% (si prevedeva l'1,2% a maggio).

RISCHI AL RIBASSO DA INCERTEZZA POLITICA

Scrive ancora la Commissione europea: «I rischi al ribasso sulle prospettive di crescita sono diventati più prominenti di fronte a una riaccesa incertezza di politiche a livello globale e domestico». E poi: «A livello interno, ogni riemergere di timori o incertezze sulle politiche economiche, e il possibile contagio dei tassi più alti sui costi di finanziamento delle imprese, possono peggiorare le condizioni del credito e zittire la domanda interna».

ITALIA FANALINO DI CODA

L'Italia resta fanalino di coda d'Europa per la crescita: nel 2018 è la più bassa dei 28 Paesi assieme a quella del Regno Unito, nel 2019 invece occupa da sola l'ultimo posto della classifica. Per entrambi i Paesi il Pil 2018 crescerà solo di 1,3%. Nel 2019 invece, mentre il Regno Unito rallenta a 1,2%, per l'Italia la frenata la porta a 1,1%. La crescita più alta nel 2018 è quella dell'Irlanda (5,6%), seguita da Malta (5,4%).