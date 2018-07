Guida ai migliori affari per l'Amazon prime day 2018 Italia

Interessati a un purificatore-ventilatore da tavolo con un sconto 31%? A un robot aspirapolvere automatico con mappatura laser e Wi-Fi praticamente a metà prezzo? A forti risparmi sugli articoli food come pasta, olio, aceto e pesto? Tenete il ditino pronto sul mouse perché nel 2018 torna per il quarto anno consecutivo l'Amazon prime day: il natale degli shopping addicted 2.0. Ce n'è per tutti i gusti e tutte le tasche. Vi spieghiamo come funziona.

COS'È AMAZON PRIME DAY

Se qualche etrusco informatico non sapesse di cosa stiamo parlando, Amazon prime day è una giornata (allargata) di scontoni. Una finestra di tempo nella quale accaparrarsi migliaia di prodotti di ogni genere a prezzi stracciati. Una sorta di estivo cyber monday (il lunedì successivo al black friday in Usa dedicato allo "svuotatutto" sui negozi online), ma riservato solo agli “affezionati” utenti della piattaforma di Jeff Bezos.

QUANDO INIZIA E QUANTO DURA

La data da circolettare in rosso sul calendario è lunedì 16 luglio. Più grande che mai, la giornata (e mezza) di saldi viene estesa dalle 30 ore nel 2017 alle 36 ore di questa nuova edizione: si comincia esattamente a mezzogiorno e si finisce alla mezzanotte del 17 luglio. Sono previste offerte giornaliere e offerte lampo ogni 5 minuti.

COME ACCEDERE AGLI SCONTI

Le cyber compere sono riservate ai clienti del servizio Prime. Quindi per poter accedere alle offerte è necessario creare un account Amazon prime (costa 4,99 euro al mese o 36 euro l’anno ma per i nuovi iscritti c’è la possibilità di fare 30 giorni di prova gratuita). L'iscrizione dà diritto a consegne in un giorno (anche il sabato), resi gratuiti e streaming illimitato su Amazon prime video.

LE TIPOLOGIE DI OFFERTE

Le offerte disponibili si dividono in tre categorie. Prima di tutto ci sono le offerte in evidenza, le migliori in assoluto, che vengono mostrate nella parte alta della pagina offerte Prime day. Poi ci sono le offerte lampo, durano un periodo di tempo limitato, ma sono centinaia per offrire la più ampia disponibilità di scelta. Infine, le Prime member promotions, promozioni con una percentuale di sconto o uno sconto fisso su una ampia selezione di prodotti/brand. Alcune sono già presenti all'interno della sezione Prime di Amazon dal 3 luglio. Tra queste, ci sono le offerte di Amazon brands, con saldi fino al 20% su articoli AmazonBasics; sconti su Amazon music; Twitch Prime, con il quale Amazon propone agli appassionati di videogame un gioco gratuito al giorno fino al 18 luglio; letture Prime e Kindle Unlimited: dal 3 luglio 2018 fino al 16 luglio 2018, con un acquisto di almeno 20 euro sui libri Amazon regala un buono sconto del valore di 7 euro da spendere sul sito.

CONSIGLI PER I MIGLIORI AFFARI

Primo comandamento: controllare qualche giorno in anticipo i prodotti che potrebbero interessarvi, così come la taglia, numero, prezzo, in modo da non farvi cogliere impreparati. La rapidità è tutto, le offerte-lampo sono decisamente le migliori ma anche le più brevi e sfuggevoli. Secondo: connettersi spesso e consumare il tasto "refresh" della pagina per controllare eventuali nuovi ribassi. Amazon li fa uscire ogni 5 minuti. Se il prodotto non è più disponibile poi, è possibile iscriversi alla lista d’attesa per tentare di nuovo. E infine cercare di concludere l'acquisto entro 15 minuti per essere sicuri della disponibilità dell'articolo. Tanto per i resi c'è tempo 30 giorni dalla data d’acquisto senza ulteriori spese di spedizione.