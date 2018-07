Sigarette di contrabbando: un pericolo per i Paesi dell’Ue

ILLICIT WHITES: NEL 2016 IN ITALIA ERANO IL 60% DELLE SIGARETTE ILLECITE. Il mercato delle sigarette illecite in Italia si divide principalmente tra marchi noti e illicit whites, ovvero marchi prodotti lecitamente in Paesi extra UE e contrabbandati sul mercato illecito dei Paesi dell’Unione Europea. Marginale, invece, il consumo di sigarette contraffatte che cala a 0,20 miliardi su un mercato complessivo di sigarette illecite pari a 5,26 miliardi. Le illicit whites, nell’anno 2016, costituivano circa il 60% delle sigarette illecite, in aumento rispetto all’anno precedente del 13,5%. Questo tipo di sigarette sembra essere in ascesa, grazie ad un contesto europeo in cui ci sono grandi differenze di prezzi per i prodotti leciti: si va dai 0,52 € a pacchetto dell’Ucraina, ai 12,12 € della Norvegia. L’Italia si trova al tredicesimo posto con i suoi 4,76 €.

IL 35% DELLE SIGARETTE ILLECITE ARRIVA DALL’UCRAINA. I dati dell’attività di monitoraggio Mistery Shopper affermano che il 35% delle sigarette sul mercato illecito italiano vengono dall’Ucraina. Informazione che si può cogliere leggendo le indicazioni sul pacchetto, come ad esempio la lingua in cui sono scritte le avvertenze sanitarie. L’ 8,4%, invece, è di provenienza polacca. Il prezzo medio di un pacchetto di sigarette in Italia supera di oltre 4 € quello di un pacchetto ucraino e di 1,50 € circa quello di un pacchetto polacco. Questa differenza di prezzo rende molto redditizio immettere nel mercato illecito italiano pacchetti provenienti da altri Paesi con prezzi del mercato lecito più bassi.

LA ROTTA DI CONTRABBANDO ITALIA-GRECIA. Uno dei Paesi di snodo per il contrabbando di sigarette in Italia è la Grecia, Paese in cui nel 2016 sono arrivate 4 miliardi di sigarette illecite di cui 1,54 miliardi erano illicit whites vendute sul mercato greco a 1,50 €. I carichi arrivano nel Paese ellenico via mare dall’Asia e dal nord Africa attraverso Cipro e via terra dai Balcani e dalla Turchia. Una parte di queste, poi, salpa per l’Italia dai porti di Patrasso e del Pireo per raggiungere quelli dell’Adriatico.