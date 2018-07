Silver Economy: quanto e come spendono gli anziani

Inoltre sappiamo già che questi dati sono destinati ad alzarsi ancora in considerazione del fatto che la fascia della popolazione tra i 50 e i 60 anni è la più ampia della collettività, ugualmente distribuita tra uomini e donne. I segnali per una “tempesta demografica perfetta” ci sono tutti: gli attuali 65enni hanno un’aspettativa di vita di 20,7 anni, contro 15,3 anni cui si poteva ambire nel 1980 e in più stiamo assistendo a un crollo verticale del tasso di natalità, ben al di sotto di quanto necessario per mantenere la popolazione costante: 1,37 figli per donna, secondo i dati di Expo Meeting Innov-aging.

Questo però fa sì che proprio nel nostro Paese la Silver Economy diverrà un settore cruciale dell'economia. Del resto, dati alla mano, si può notare come, a partire dal 2008, si sia registrato un aumento del reddito medio da pensione assai più rapido di quello del reddito pro capite. Un altro indicatore significativo emerge dalla spesa per pensioni, aumentata del 12% tra il 2009 e il 2016, mentre il resto della spesa primaria è aumentato solo di 0,1 punti percentuali. Di conseguenza, il rapporto tra spesa per pensioni e altra spesa primaria è salito di oltre 5 punti percentuali tra il 2009 e il 2016, confermando come, oggigiorno, gli anziani siano i soli con patrimoni significativi da investire.

SPETTACOLI E RISTORANTI: LE SPESE DEI "NONNI"

Ma in cosa investono gli over 65? A sorpresa, e fortunatamente, non (solo) in medicine e badanti, spesa che pure rappresenta l'8% del totale. Nell'elenco compaiono voci quali: ricreazione, spettacoli, cultura, articoli per la casa, trasporti, abitazione e comunicazioni. Numeri che consentono di delineare una figura tutt'altro che anziana, molto dinamica, soprattutto nei consumi: la spesa mensile media è particolarmente alta e si aggira attorno ai 2.100 euro di cui 1.700 destinati a prodotti non alimentari. Del resto, riporta l'Istat, lo stile di vita dei nonni è un po' più salutare di quello dei nipoti: c'è un maggior consumo di frutta e verdura (26,7% contro 22,1) e si fuma di meno (15,6 contro 19,6). Nonni sempre più arzilli, consumatori sempre più esigenti.