L'amministratore delegato di Ast Terni su acciaio e dazi Usa

DOMANDA. Sinceramente, quanto dobbiamo essere preoccupati dei dazi sull'acciaio?

RISPOSTA. Partiamo dai numeri: l'Italia esporta verso gli Usa 200 mila tonnellate su 24 milioni complessivamente prodotte. Tutta l'Ue produce 168 milioni di tonnellate, di queste prendono la via degli Stati Uniti 4,9 milioni.

D. Quindi?

R. I dazi penalizzeranno prima di tutti gli Usa, dove i prezzi sono destinati a salire. Già Bush padre li introdusse, per poi toglierli pochi mesi dopo. Oggi gli Usa producono 72 milioni di tonnellate, insufficienti per la loro domanda interna, e non credo che le aziende si muoveranno per aumentare la produzione, consapevoli come sono che i dazi potrebbero essere cancellati dalla nuova amministrazione, con il rischio di programmare un'offerta che poi non avrebbe domanda.

D. Quindi non sono necessarie contromisure.

R. Il rischio in realtà c'è ed è un altro: ovvero che i produttori asiatici decidano di dirottare da noi la produzione prima destinata agli Stati Uniti. Per questo, come produttori europei, abbiamo proposto di tassare l'import extra-Ue che superi la media degli ultimi tre anni con un dazio importante. Così però si rischia di scatenare una guerra commerciale intervenendo su soggetti terzi. Dobbiamo ragionare con una logica di sistema. La nostra struttura dei costi non sarà mai allineata a quella della Cina.