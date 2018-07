Mediaset e F2i si comprano Ei Towers

Mediaset e F2i, il fondo per le infrastrutture promosso dalla Cassa depositi e prestiti, secondo indiscrezioni di stampa rilanciate dall'Ansa stanno per lanciare un'Opa su Ei Towers, la società che gestisce un parco di 2.300 torri per il broadcasting e oltre mille per la telefonia mobile. Il gruppo di Cologno Monzese detiene già il 40% della società e l'Opa riguarderà il restante 60%. Nessun commento ufficiale, per il momento, tuttavia secondo quanto trapela, per lanciare l'offerta pubbica sarà costituito un veicolo. Al termine dell'offerta Mediaset dovrebbe possedere il 40% della newco e il controllo andrà a F2i che deterrà il restante 60%.

COSA FA EI TOWERS

L'attività di Ei Towers si articola nella gestione di un parco di circa 3.300 infrastrutture, di cui 2.300 torri broadcasting e oltre 1000 torri per telefonia mobile, distribuite sul territorio italiano dedicate all'ospitalità di impianti di trasmissione ed antenne di diffusione del segnale nelle quali ospita e gestisce più di 10.000 impianti dei propri clienti.

La società svolge per alcuni clienti anche una attività a maggior contenuto tecnologico consistente nella pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture di reti televisive di broadcasting, gestendone in modalità full service anche le piattaforme. EI Towers fornisce anche il servizio di gestione del traffico di contribuzione, avvalendosi delle proprie infrastrutture di reti satellitari e in fibra ottica; la società dispone, infatti, di una dorsale in fibra ottica che si sviluppa su un percorso di oltre 6.000 chilometri e di una infrastruttura satellitare basata su due piattaforme.

IL RISIKO DELLE TORRI

Il risiko sulle torri si è riacceso dopo che nei giorni scorsi Edizione (famiglia Benetton) ha concluso l'acquisizione del 29,9% del capitale di Cellnex dalla spagnola Abertis nell'ambito del'acquisto del gruppo spagnolo da parte di Atlantia. L'operazione è stata effettuata tramite la società neocostituita ConnecT Spa al prezzo di 1.489 milioni.

ConnecT è controllata al 100% da Sintonia, sub-holding interamente posseduta da Edizione dedicata alle partecipazioni di società attive nel settore delle infrastrutture.

L'acquisizione della partecipazione in Cellnex persegue, sia per dimensioni, settore che per presenza geografica, gli obiettivi di diversificazione di portafoglio di Edizione, e rappresenta un investimento strategico di lungo termine, con importanti prospettive di crescita.