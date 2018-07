Il Pil 2018 in Italia per l'ufficio parlamentare di Bilancio

Anche l'ufficio parlamentare di Bilancio si allinea al pessimismo delle altre istituzioni economiche e rivede al ribasso le stime di crescita del Pil dell'Italia nel 2018: sarà dell'1,3%, e non dell'1,4% come calcolato a maggio. Per effetto della minor crescita acquisita, anche il rialzo atteso per il 2019 sarebbe rivisto al ribasso con un Pil di poco superiore al +1%. Sulle prospettive di breve e medio periodo, «anche per l'Italia incombono i fattori di rischio globali che generano incertezza e orientano le previsioni al ribasso».

In linea con l'andamento delle maggiori economie avanzate, scrive l'Upb «anche in Italia la ripresa ha parzialmente perso slancio» le stime «segnalano un rallentamento dell'attività economica, che si potrebbe protrarre nel corso dell'estate determinando un lieve peggioramento delle previsioni di crescita per l'anno in corso e influenzando, in considerazione del minor effetto di trascinamento, anche i risultati del 2019».