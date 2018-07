Eurizon alla conquista dell’Europa

Eurizon punta ad espandersi a livello internazionale rafforzando la presenza in Germania e Svizzera. La società di gestione del risparmio del Gruppo Intesa Sanpaolo amplia il team commerciale di Francoforte e inaugura un presidio commerciale in terra elvetica. A prender parte alla squadra di lavoro tedesca, rispettivamente come senior sales manager per Germania e Austria e country head per Germania, Austria e Olanda, sono due esperti dell’asset management come Jörg Ahlheid e Howard Luder. Mentre, ad assumere il ruolo di country head Switzerland nell’area di Zurigo, è Manuel Dalla Corte, che da quattordici anni si occupa della distribuzione di fondi sul mercato wholesale.

La società di asset management italiana allarga i propri orizzonti con le due nuove strutture, che affiancano la filiale francese operativa dal 2015, dove già operano Romain Roucoules, Country Head, e Cedric Genet, Senior Sales Manager per Francia e Belgio. Le diverse strutture sono coordinate da Eurizon Capital S.A., la società lussemburghese che compie 30 anni ed è guidata dal neoincaricato amministratore delegato Marco Bus. Un’espansione a cui, nelle intenzioni di Eurizon, seguirà un ingresso sul mercato spagnolo, dove Eurizon parte da un’ottima base costruita grazie alla proficua collaborazione con un operatore locale come local third party marketer. Allo stesso modo la SGR italiana è già attiva nei Nordics: in particolare Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia.

Una conquista del Vecchio Continente dichiarata dal gruppo bancario nel Piano d’impresa per il triennio 2018–2021 e ribadita dal responsabile sales and client management di Eurizon Capital S.A. Gabriele Miodini: «Germania, Francia e Svizzera sono alcuni dei Paesi chiave del nostro piano di rafforzamento dei presidi nell’Europa continentale. A questi si affiancano Spagna e Nordics, in cui già da tempo abbiamo instaurato collaborazioni con reti di collocatori locali».