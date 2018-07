La classifica delle star più ricche secondo Forbes

Tante novità, qualche conferma e diverse sorprese. Non mancano le curiosità nella tradizionale classifica pubblicata ogni estate da Forbes per stilare l'elenco delle 100 celebrities più pagate del pianeta. Sportivi, attori, musicisti e star televisive capaci di accumulare in un anno guadagni per oltre 6,3 miliardi di dollari al lordo delle tasse, la terza cifra più alta nella ventennale graduatoria della rivista statunitense.

NEW ENTRY AL TOP DELLA CLASSIFICA: L'IRRESTIBILE ASCESA DI MAYWEATHER

Al vertice della graduatoria il pugile Floyd Mayweather, l'atleta che più di ogni altro al mondo ama fare sfoggio della sua enorme ricchezza. Per l'anno preso in considerazione i guadagni di Mayweather sono stati stimati attorno ai 285 milioni di dollari, dato che fa ancor più impressione se si pensa che fino all'anno prima il boxeur americano non compariva neppure tra i primi 100 della classifica di Forbes. Dal solo match esibizione dell'agosto 2017 con Conor McGregor, Mayweather ha intascato qualcosa come 275 milioni di dollari. Anche il secondo posto, appannaggio di George Clooney, rappresenta una new entry rispetto al ranking del 2017. Per il divo di Hollywood, fermatosi a 239 milioni, gran parte degli introiti proviene dalla vendita della sua azienda produttrice di tequila Casamigoa.

CHI SALE E CHI SCENDE: LE OPPOSTE PARABOLE DI DIDDY E KYLIE JENNER

Balza agli occhi, spulciando la classifica, la crescita vertiginosa di Kylie Jenner, la minore delle sorelle Kardashian, prima donna al terzo posto della graduatoria con 166,5 milioni di dollari. Un'escalation stupefacente, dai 41 milioni che la collocavano al 59esimo posto della precedente stima. Jenner, ad appena 20 anni, è inevitabilmente la più ricca under 30, con distacchi considerevoli dai suoi coetanei, se si pensa che Ed Sheeran si ferma ad 'appena' 110 milioni e il brasiliano Neymar a 90. Fuori, invece, in maniera piuttosto clamorosa dalla top 100 l'uomo che ne aveva preso il comando nel 2017, il rapper e produttore statunitense Diddy, all'angrafe Sean Combs e già Puff Daddy. Che, lo scorso anno, si era comunque fermato a 130 milioni, ben lontano dal Mayweather 2018.

GENDER GAP ANCORA EVIDENTE: SOLTANTO DUE DONNE NELLA TOP TEN

Sempre considerevole il gender gap tra uomo e donna. Nelle prime 10 posizioni sono soltanto due le rappresentanti femminili a scavalcare il muro dei 100 milioni. Oltre alla citata Kylie Jenner, compare al quarto posto la semisconosciuta al pubblico italiano Judy Shiendlin con 147 milioni di dollari. Shiendlin è la protagonista assoluta di Judge Judy, programma in onda sulla Cbs visto da una media di 10 milioni di spettatori al giorno. Nel 2017 ha venduto i diritti alla sua biblioteca per un valore stimato di 100 milioni di dollari, che giustificano l’alta quotazione di quest’anno. Bisogna scendere fino al 15esimo posto, invece, per trovare la terza donna, Ellen DeGeneres, ferma a 87,5 milioni di dollari.

LA GEOGRAFIA DELLA RICCHEZZA: CLASSIFICA QUASI TUTTA A STELLE E STRISCE

Nessun rappresentante italiano appare, come prevedibile, nella classifica di Forbes, dominata quasi interamente dagli Stati Uniti. Si salva il Regno Unito, che piazza 12 star tra le prime 110, con i Codplay seguiti da Ed Sheeran nella top 10. Complessivamente sono 17 i Paesi rappresentati: il più piccolo le Barbados, che devono ringraziare Rihanna. A farla da padrone, tra le categorie, sono ancora una volta gli sportivi, con tre atleti nei primi 10. Tra loro Cristiano Ronaldo che, assieme a Chris Martin e soci, è l'unica conferma nella top ten.