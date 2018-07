Dove trova i soldi Tria per il reddito di cittadinanza

DIFFERENZE CON IL REDDITO DI CITTADINANZA

Le differenze maggiori tra reddito di inclusione e reddito di cittadinanza sono due: il livello degli stanziamenti e i soggetti incaricati di gestire il suo funzionamento. Sul primo fronte, la proposta contenuta nel contratto dovrebbe coprire le esigenze di 4,9 milioni di cittadini erogando un assegno più pesante - 780 euro a persona anziché i circa 187 del Rei - e pesando così sulle casse dello Stato per 29 miliardi di euro. Inoltre, la gestione è affidata ai centri per l'impiego, che per questo andranno potenziati. Il reddito di cittadinanza, a dispetto del nome e per come è congegnato, ha delle analogie con il reddito di inclusione: in entrambi i casi sono misure universali. E in entrambi i casi viene erogato in maniera condizionata: se i beneficiari rifiutano un lavoro, può essere rifiutato.

LA PROPOSTA PONTE

Da diversi mesi alcuni economisti - tra cui oggi anche il presidente dell'Inps Tito Boeri in un'intervista a Repubblica - sostengono che il potenziamento del Rei potrebbe essere una buona strada per l'introduzione del reddito di cittadinanza in Italia. Boeri in particolare (ma non solo lui) calcola che aggiungendo 6 miliardi ai tre a oggi disponibili, il Rei coprirebbe una platea pari all'80% delle famiglie in povertà assoluta. Si tratta di meno persone di quelle coperte dal reddito di cittadinanza promesso dal governo, ma comunque una platea molto ampia. Il vantaggio, inoltre, è che la sperimentazione dei primi mesi ha consentito di "testare" il funzionamento di questo strumento ed eviterebbe di dover ricominciare da capo: per il potenziamento dei centri per l'impiego, infatti, il governo ha stanziato 2 miliardi di euro, e secondo i più scettici nemmeno basterebbero.

LA CHIUSURA DEL GOVERNO

Le parole di Tria di mertedì, tuttavia, sembrano escludere che il governo vada verso questa direzione.È più facile, a giudicare da quanto dichiarato dal ministro, che si vada a chiudere il Rei e, con i soldi risparmiati, si finanzi il potenziamento dei centri per l'impiego propedeutico al lancio del reddito di cittadinanza, anche per i noti problemi di copertura economica. Già nei mesi scorsi alcuni parlamentari del Pd, tra cui Tommaso Nannicini, avevano denunciato questo rischio.