Android costerà a Google una multa miliardaria

Nel 2015 quando ha denunciato Android - e quindi Google - per abuso di posizione dominante, Brian Kennish forse non immaginava che il suo ricorso avrebbe effettivamente contribuito insieme ad altri a far scattare nel giro di appena tre anni una multa miliardaria, la più salata di sempre, da parte della Commissione europea al colosso di Mountain View. Per il resto Kennish, cofondatore della app "Disconnect", un software che permette agli utenti di bloccare inserzioni pubblicitarie ma anche il tracciamento dei loro dati da parte di siti e sistemi di ricerca, aveva ben chiaro la posta in gioco, visto che prima del conflitto giudiziario era lui stesso un dipendente di Google.

L'OBBLIGO DI INSTALLARE CHROME E GOOGLE SEARCH

Il problema di Kennish era che Android bloccava Disconnect, app che era nata - ironia della sorte - come ad block soprattutto nei confronti di Facebook, cioè il maggior concorrente di Google. Kennish non era il solo a lamentarsi di Android: le denunce si sono accumulate e si sono concentrate sul ruolo fondamentale che gioca il sistema operativo Android nel business di Big G. Già nel 2016 la Commissione europea aveva concluso che senza alcun dubbio «Google obbliga i produttori che desiderano preinstallare l'app store di Google per Android, Play Store, sui loro dispositivi, a preinstallare il motore di ricerca Google e ad impostarlo come provider predefinito». Lo stesso succede con il browser Chrome. Con questo meccanismo, Google sfruttava la sua posizione dominante per presidiare il mercato mobile. E siccome il mercato mobile è in forte crescita, la capacità del sistema Android di incanalare gli utenti verso Google diviene sempre più importante. Nel 2015 un documento interno della società calcolava in 22 miliardi i profitti realizzati grazie ad Android.

LA PROVA DEGLI ACCORDI ANTI FRAMMENTAZIONE

Per assicurarsi questo vantaggio Google fa firmare ai produttori di tablet e smartphone dei veri e propri contratti, i cosiddetti accordi anti frammentazione, concendendo contemporaneamente loro incentivi finanziari. Ed è proprio grazie a questi contratti che la Commissione ha potuto provare in maniera chiara la restrizione alla concorrenza e quindi, secondo l'Ue, l'abuso. Per questo la multa è destinata ad essere particolarmente salata: secondo le prime indiscrezioni circolanti a Bruxelles si tratterebbe di una ammenda tra i 4 e i 5 miliardi di euro.