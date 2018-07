Il ministro Toninelli dice che Alitalia rimarrà italiana al 51%

Alitalia non diventerà una compagnia straniera: il 51% rimarrà infatti «in capo all'Italia» ha dichiarato il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli in un'intervista a Rai News 24, che ha poi aggiunto che verrà cercato «un partner che la faccia volare». Di Alitalia ha parlato questa mattina anche il vice-premier Luigi Di Maio: «Sono in corso da parte di questo governo le interlocuzioni necessarie per assicurare un futuro a questa azienda, per tutelare al meglio le esigenze dei lavoratori e del gruppo e mi spenderò in prima persona con tutti i player internazionali per trovare un futuro all'azienda».

Alitalia è attualmente in mano a tre commissari - Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari - il cui mandato ricevuto dal governo Gentiloni è quello di procedere alla vendita. Ma già da mesi è chiaro che il cambio di governo avrebbe potuto modificare la road map. Lo scorso 12 luglio Lettera43 aveva svelato che Luigi Gubitosi avrebbe già pronto un piano alternativo alla vendita, che per essere portato a termine necessità però di almeno due miliardi di euro. Bisognerà passare, inoltre, dalla creazione di una bad company e, dopo, dall'intervento di un soggetto pubblico che potrebbe essere Cdp, ma anche Poste o Ferrovie.