Per la Cdp si fanno i nomi di Scannapieco e Palermo

Dario Scannapieco come amministratore delegato e Fabrizio Palermo nel ruolo di direttore generale sono i nomi attualmente in pole position per la Cassa depositi e prestiti, che mercoledì 18 luglio dovrebbe riunirsi in assemblea alle 18. Ma ci sono ancora malumori da parte della Lega, che preferirebbe Marcello Sala, ex vicepresidente del Consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo, come amministratore delegato. «Devo lavorare, c'è da lavorare», ha ribadito il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, sottolineando come l'accordo non possa dirsi ancora concluso. Nei disegni del M5s, la Cdp dovrebbe trasformarsi in una sorta di di "banca pubblica" a sostegno delle politiche industriali del governo (leggi anche: Guerini verso il Copasir e Barachini alla Vigilanza Rai).

LE BIOGRAFIE DI SCANNAPIECO E PALERMO

Dario Scannapieco, 51 anni il 18 agosto, viene dalla Bei, la banca europea degli investimenti, dove è vice-presidente. Sposato, due figli, è considerato uno dei "Draghi-boys", la squadra di economisti cresciuta sotto l'ala dell'attuale presidente della Bce. Piace molto al ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Fabrizio Palermo invece, 47 anni, è l'attuale direttore finanziario della Cdp, un "uomo macchina" che, ben conoscendo i funzionamenti della "Cassa", sarebbe in grado di rimetterci le mani. Prima della Cdp è stato in Fincantieri, dove ha lavorato a stretto contatto con Giuseppe Bono, uno dei manager pubblici più "longevi" della storia italiana e, a quanto pare, molto gradito anche all'attuale governo giallo-verde.

TONONI PRESIDENTE

Alla presidenza, infine, molte meno incertezze: il nome indicato dalle Fondazioni bancarie azioniste e quindi dal "grande vecchio" Giuseppe Guzzetti è quello di Massimo Tononi. Cinquantaquattro anni il prossimo 22 agosto, già presidente del Cda di Mps nel 2015, banchiere, è stato anche sottosegretario nel governo Prodi. Per lui un ruolo di garanzia, a gomito a gomito con altri due manager che, almeno nei pronostici, dovrebbero agire operativamente per cambiare l'attuale assetto della Cdp.

LA LEGA "RIMBORSATA"

In questo giro di nomine, la Lega sarebbe "rimborsata" su altri tavoli: alle Ferrovie dovrebbe infatti andare Giuseppe Bonomi, ex Sea aeroporti Milano, già nel totonomine ministeriale, mentre per la presidenza della Rai si fa il nome di Giovanna Bianchi Clerici, ex deputata leghista, già membra del Cda.