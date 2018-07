Per Confindustria il decreto dignità fa perdere molta occupazione

Il direttore generale di Confindustria Marcella Panucci ha detto che il decreto dignità del ministro Luigi Di Maio potrebbe causare la perdità di più posti di lavoro rispetto agli ottomila calcolati nella Relazione tecnica al decreto dalla Ragioneria di Stato e prima ancora dall'Inps di Tito Boeri, che per questo è stato attaccato dal Movimento cinque stelle.

Il ritorno delle causali, esponendo le imprese «all'imprevedibilità di un'eventuale contenzioso, finisce nei fatti per limitare a 12 mesi la durata ordinaria del contratto a tempo determinato, generando potenziali effetti negativi sull'occupazione oltre quelli stimati nella Relazione tecnica al decreto (in cui si fa riferimento a un abbassamento della durata da 36 a 24 mesi)», ha spiegato Panucci in audizione al parlamento. La posizione della Panucci è rilevante anche perché diametralmente opposta a quando dichiarato dal presidente Confindustria Vincenzo Boccia lo scorso 16 luglio durante la trasmissione televisiva Bersaglio Mobile. «Non entriamo nel merito della previsione che sembra anche a me eccessiva», aveva detto Boccia, per poi aggiungere: «Il nostro centro studi non ha fatto valutazioni, ma non toccherà tanto l'occupazione ma soprattutto il turn over».

È necessario, aveva poi aggiunto Panucci, «modificare le misure contenute nel decreto-legge sulla disciplina dei contratti a termine, che sono inefficaci rispetto agli obiettivi dichiarati e potenzialmente pregiudizievoli per il mercato del lavoro». «Le riforme degli anni scorsi», ha ricordato Panucci, «avevano contribuito ad abbattere le cause di lavoro sui contratti a termine, passate da oltre 8.000 nel 2012 a 1.250 nel 2016)».