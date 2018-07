Marchionne convalescente, in forse presentazione del 25 luglio

L'eventuale e probabile assenza di Marchionne a un appuntamento in cui la sua presenza è solitamente data per scontata, pone così un problema molto serio di comunicazione ai mercati: Marchionne ha un ruolo apicale in quattro aziende quotate, tre a New York e una in Svizzera. Al Lingotto tutte le bocche sono cucite e il no comment è assoluto. Gli analisti, tuttavia, si aspettano che l'azienda, con i suoi uffici legali e i suoi tradizionali consulenti, stia affrontando il tema di come affrontare un'eventuale assenza che scatenerebbe una ridda di supposizioni e ipotesi difficilmente controllabile. Basta prendere in mano un calendario per capirlo: l'ultima uscita pubblica di Marchionne è del 26 giugno scorso. Il 5 luglio Lettera43 dà notizia dell'operazione. Tre giorni dopo, la Ferrari vince a Silverstone, un traguardo che mancava dal 2011. Il presidente e amministratore delegato di Ferrari, Sergio Marchionne, rimane silente. Siamo al 18 luglio, la convalescenza continua, nessuno è in grado di assicurare che il 25 luglio Marchionne sarà presente.

LA SCELTA DEL SUCCESSORE: NOMI E TEMPI

E' chiaro che, a prescindere dal sacrosanto diritto alla privacy di Marchionne, il suo ruolo di guida per quattro aziende quotata pone un tema di rapporti con il mercato perché difficilmente gli analisti si accontenteranno, mercoledì prossimo, di una spiegazione sbrigativa sullo stato di salute di un manager che, per quanto abbia già imboccato la strada che lo porta verso l'uscita, gioca ancora un ruolo centrale nella casa automobilistica, pur essendo totalmente assente dalle scene dallo scorso 26 giugno. Prima delle notizie riguardanti l'operazione, il cronoprogramma era ben definito. L'uscita del manager italo-canadese era prevista per aprile 2019, il suo successore - ha sempre detto Marchionne - sarebbe stato scelto all'interno dell'azienda. I nomi più accreditati rimangono quelli di Alfredo Altavilla, del cfo Richard Palmer, di Michael Manley, a capo di Jeep. Se la convalescenza di Marchionne dovesse durare ancora a lungo, come sembra, sarebbe razionale accelerare la staffetta, ma per questo bisogna guardare in direzione di John Elkann, primo azionista insieme alla famiglia che però, a quanto risulta, non ha ancora sciolto la riserva indicando il successore di Marchionne. Sia Marchionne che Elkann, comunque, hanno sempre insistito sulla soluzione interna e i mercati si aspettano quella.