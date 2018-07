Le riforme consigliate all'Italia dal Fmi

Il Fondo monetario internazionale (Fmi) avverte il governo italiano con un documento che segue il report per il G20 di ieri: le riforme annunciate (ma finora non attuate) potrebbero mettere a rischio la sostenibilità del debito, mentre bisognerebbe soprattutto riformare il mercato del lavoro portando la contrattazione a livello aziendale per allineare salari e produttività. Il Fmi propone anche un salario minimo differenziato per regioni, idea che probabilmente farà molto discutere.

«In Italia il nuovo governo - nota il Fmi nell'Article Iv su Eurolandia - preferisce misure sulle tasse e di spesa che, se attuate pienamente, potrebbero portare a una significativa espansione di bilancio in contrasto con la sostenibilità del debito». In particolare il Fondo sostiene che i Paesi con elevato debito dovrebbero sfruttare la cresciuta in atto per ricostruire cuscinetti di bilancio, prevenendo così la necessità di futuri aggiustamenti forti più avanti.

Per quanto riguarda le riforme prioritarie, il Fmi elenca per il nostro Paese: aumentare la concorrenza sui mercati dei prodotti e dei servizi, aumentare l'efficienza del settore pubblico, riformare il mercato del lavoro e il sistema della giustizia civile. Il Fondo raccomanda di «allineare i salari alla produttività a livello aziendale, in modo di ridurre anche le disparità regionali dando chiara priorità ai contratti a livello aziendale e introducendo salari minimi fra le regioni, possibilmente differenziati».