Generali ha ceduto due controllate estere per 409 milioni

Generali ha firmato un accordo con Life Company Consolidation Group per la cessione della sua intera partecipazione in Generali Worldwide Insurance Company Limited, con sede a Guernsey, e Generali Link, con base in Irlanda. Generali è pronta a incassare così 409 milioni di euro, a cui si aggiunge un corrispettivo potenziale fino a un massimo di 10 milioni. La cifra deve essere soggetta ad adeguamento alla chiusura delle operazioni, in linea con le prassi di mercato.

OTTIMIZZAZIONE DELLA PRESENZA GEOGRAFICA DI GENERALI

Generali Worldwide Insurance Company Limited è specializzata nella gestione patrimoniale basata sul ramo vita e nell'offerta di soluzioni employee benefit per una clientela globale, che comprende società multinazionali, personale locale ed espatriati, in tutti i Paesi in cui opera. Generali Link fornisce servizi condivisi nell'ambito dell'amministrazione di fondi e polizze, assiste Generali Worldwide e Generali PanEurope dac, acquisita recentemente da Life Company rinominata Utmost PanEurope dac. L'operazione rientra nell'ambito della strategia del gruppo volta a ottimizzare la presenza geografica, migliorare l'efficienza operativa e l'allocazione del capitale.

TRANSAZIONI CON IMPATTO POSITIVO PER IL GRUPPO

Il Gruppo Generali ha mantenuto il portafoglio health di Generali Worldwide nei Caraibi destinato a essere gestito dalla divisione global health di Generali. Il contributo di Generali Worldwide al risultato operativo di Gruppo è stato pari a circa 35 milioni nell'esercizio 2017. Le transazioni hanno un impatto positivo in termini di solvibilità di Gruppo, permettendo un miglioramento stimato del Regulatory Solvency II Ratio di circa 0,9 punti percentuali. Le operazioni sono soggette, inter alia, all'approvazione delle autorità competenti e il loro completamento si prevede entro il primo trimestre del 2019.

AMMONTARE DELLE OPERAZIONI PARI A 1,5 MILIARDI

Generali è stata assistita da Nomura International in qualità di consulente finanziario e da Ashurst, in veste di lead counsel, e da Ogier in qualità di local counsel a Guernsey. Il group Ceo Global Business Lines & International, Federic de Courtois, ha affermato: «Questo accordo conferma il nostro impegno per completare entro l'anno il piano di ottimizzazione della presenza di Generali nel mondo. Con un ammontare complessivo delle operazioni pari a oltre 1,5 miliardi, significativamente superiore all'obiettivo iniziale di 1 miliardo, Generali sta dimostrando la sua capacità di perseguire con successo gli obiettivi del piano strategico».