Sull'Ilva l'Anac rilancia la palla a Di Maio

Grande caos intorno al destino di Ilva: l'Anac, l'Autorità anti corruzione guidata da Raffaele Cantone, nel parere richiesto dal governo sulla procedura di assegnazione spiega che la gara ha presentato delle criticità, ma che qualsiasi valutazione circa l'annullamento deve essere fatta dal ministero, secondo il criterio dell'interesse pubblico. La palla, insomma, rimbalza nel campo di Luigi Di Maio che, per tutta risposta, ha chiamato in causa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che starebbe dando al dossier la "massima priorità". Intanto l'ex ministro Carlo Calenda ha chiesto a Di Maio di pubblicare la richiesta fatta ad Anac e la risposta, «visto che siete il governo della trasparenza». L'esame dell'Anac è puntuale sui tre aspetti evidenziati dalla richiesta del ministero dello Sviluppo, che era partita dalla segnalazione del governatore pugliese Michele Emiliano. Il check riguarda il rinvio del piano ambientale, le scadenze intermedie di attuazione, i mancati rilanci finali.

LE CRITICITÀ RILEVATE DALL'ANAC

Il primo passaggio riguarda il piano ambientale. L'aver deciso il rinvio dopo che la rosa dei ''pretendenti'' si era ridotta a due e si era passati alla offerte vincolate, secondo l'Anac, ha senza dubbio modificato il quadro economico: il periodo più lungo di addirittura sei anni avrebbe potuto spingere più imprese a partecipare alla competizione, aumentato il livello di concorrenza e la qualità delle offerte. Il nodo più spinoso riguarda però le scadenze intermedie che non solo slittate e che erano vincolanti. L'Anac spiega che in punta di diritto il mancato integrale adeguamento alle prescrizioni fissate dal ministero potrebbe essere sanzionata con l'esclusione dalla gara. Ma la valutazione spetta al Mise. Ci sono poi i rilanci finali, che - secondo l'Autorità - non erano disciplinati in modo dettagliato e, invece, avrebbero potuto portare più soldi nelle casse dello Stato.

IL GOVERNO AL BIVIO E LE TRATTATIVE CON ARCELOR MITTAL

Le criticità rilevate dall'Anac, e per altro già note, difficilmente giustificherebbero uno stop, ma sono un altro elemento di complicazione sul tavolo di una trattativa molto complicata dove non è ancora chiaro come intende muoversi il governo, dopo che in campagna elettorale il Movimento Cinque Stelle aveva promesso la chiusura degli altoforni. Un piano B per l'area, tuttavia, è chiaro che al momento non esiste e questo suggerisce prudenza all'esecutivo, anche perché la Lega è sempre stata contraria a soluzioni drastiche.