Cosa ha detto Di Maio alla Camera sull'Ilva

Nella procedura di gara per la cessione dell'Ilva «è stato leso il principio della concorrenza». E ancora: «La procedura è stata un pasticcio, le regole del gioco sono state cambiate in corsa». A lanciare le pesanti accuse è stato il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, riferendo alla Camera su Ilva e commentando la risposta dell'Autorità anticorruzione. «Se la procedura fosse stata corretta», ha detto, «ci sarebbero state molte più offerte e tutte migliori di quella di Arcelor». Per Di Maio «l'offerta di AcciaItalia guidata dal gruppo Jindal era la migliore, ma nel bando metà del punteggio era data al prezzo» e non al piano ambientale e alla salute. «Per questo è stata scelta Arcelor». «Chiederò immediatamente chiarimenti ai commissari», ha aggiunto Di Maio, «avvierò un'indagine interna al ministero e chiederò un parere all'avvocatura dello Stato». Le «criticità rilevate dall'Anac», ha detto, «sono macigni, sono gravissime e questo governo, io in primis, non possiamo far finta di niente come è accaduto per troppo tempo».

SMENTITA LA RICHIESTA DI DIMISSIONI PER TRIA

Di Maio ha poi mentito divergenze di vedute col ministron dell'Economia Giovanni Tria. «Non ci sono contrasti»», ha detto. E a chi gli chiedeva se il Movimento fosse pronto a chiedere le dimissioni di Tria, Di Maio ha risposto: «Mai chieste, assolutamente». Riguardo lo stallo sulle nomine dei vertici di Cassa depositi e prestiti, invece, ha spiegato: «L'obiettivo è trovare i migliori, se nel trovare i migliori c'è una discussione interna al governo ben venga. l'importante è che tutto quello che facciamo sia un compromesso sempre al rialzo e mai al ribasso, quindi un punto di caduta al rialzo».