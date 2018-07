I contratti di Msc con lo Stato nonostante Cantone

Gli atleti in arrivo a Napoli nel 2019 per le Universiadi alloggeranno almeno in parte su due navi da crociera (una delle quali Msc Lirica) attraccate in porto. È questo il risultato, ufficioso, dell’ultimo vertice convocato a Roma per far fronte all’emergenza di trovare una soluzione abitativa per gli atleti che a luglio gareggeranno sotto il Vesuvio. Senza addentrarsi nei meandri della polemica montata negli ultimi mesi fra i molti attori della politica napoletana, il diavolo, come spesso accade, è nei dettagli. Uno di non poco conto – cui le Universiadi fanno solo da sfondo – è il ridimensionamento (obiettivo nemmeno troppo nascosto del governo gialloverde o almeno della sua componente leghista) del ruolo di Anac. Che, come in molte altre occasioni, dal precedente esecutivo era stata chiamata ad affiancare e sostenere nell’organizzazione dell’evento, attraverso apposita convenzione, la commissaria Luisa Latella.

CARTELLINO ROSSO DALL'ANAC ALL'ARMATORE PER PANTOUFLAGE