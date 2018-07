Il Cda che chiude l'era Marchionne in Fca

L'indiscrezione pubblicata sulle pagine di Lettera43 ha trovato conferma nei fatti. Malgrado le smentite di rito, i consigli d’amministrazione di Fca, Ferrari e Cnh industrial sono stati convocati nel pomeriggio di sabato 21 luglio per fare luce sul dopo-Marchionne. Anche il sito specializzato Automotive News, generalmente bene informato, si è spinto in questa direzione, arrivando a indicare in Louis Camilleri (63enne uomo d'affari egiziano, già presidente di Philip Morris) il manager prescelto per il ruolo di amministratore delegato di Ferrari e aggiungendo che il board di Cnh attende in giornata la nomina di un nuovo presidente. Il gruppo, per ora, non ha rilasciato alcun commento. Sergio Marchionne è amministratore delegato di Fca, presidente e amministratore delegato di Ferrari, presidente di Cnh e vicepresidente (non esecutivo) di Exor.

A GIUGNO L'ULTIMA APPARIZIONE IN PUBBLICO

L'ultima apparizione in pubblico di Marchionne, che ha subito un'operazione in Svizzera sulla quale vige il più stretto riserbo, risale allo scorso 26 giugno, quando a Roma ha partecipato alla cerimonia di consegna di una Jeep Wrangler ai carabinieri. I nomi in ballo per la successione restano quelli di Alfredo Altavilla, responsabile Emea del gruppo, Richard Palmer, attuale direttore finanziario e Mike Manley, responsabile del marchio Jeep. A questi si aggiunge quello di Harald Wester, già a capo di Alfa Romeo e Maserati e dal 2011 chief technical officer del gruppo. Non è nemmeno da escludere che Fca si dia una guida più collettiva di quella dell'era Marchionne, con una specie di quadriumvirato tra i quattro manager sopra descritti.