Chi è Sergio Marchionne, a capo di Fiat e poi Fca per 14 anni

Sergio Marchionne non è più l'amministratore delegato di Fca, l'azienda nata dalla fusione tra l'italiana Fiat e l'americana Chrysler e che, senza di lui, non avrebbe mai visto la luce. Le condizioni di salute del manager sono molto gravi e quel che è certo è che lui non tornerà al lavoro. «Per tanti Sergio è stato un leader illuminato, un punto di riferimento ineguagliabile. Per me è stato una persona con cui confrontarsi e di cui fidarsi, un mentore e soprattutto un amico», ha dichiarato il presidente di Fca John Elkann. «Sono profondamente addolorato per le condizioni di Sergio. Si tratta di una situazione impensabile fino a poche ore fa, che lascia a tutti quanti un senso di ingiustizia. Il mio primo pensiero va a Sergio e alla sua famiglia». Per quanto riguarda Fca, ha aggiunto: «Le transizioni che abbiamo appena annunciato, anche se dal punto di vista personale non saranno prive di dolore, ci permettono di garantire alle nostre aziende la massima continuità possibile e preservarne la cultura. Per me è stato un privilegio poter avere Sergio al mio fianco per tutti questi anni».

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 21 LUGLIO

Il consiglio d'amministrazione di sabato 21 luglio convocato d'urgenza al Lingotto a Torino a causa della lunga degenza del manager, ha sancito con qualche mese d'anticipo la staffetta che comunque era prevista per aprile. Si chiude così un'era lunga 14 anni che ha cambiato Fiat, certo, ma più in generale il panorama economico nazionale e l'industria automobilista mondiale. A volere il manager italo-canadese al Lingotto era stato Umberto Agnelli, nel 2003. Il manager italo-canadese nato a Chieti, in Abruzzo, nel 1952 e cresciuto in Canada dove si era trasferito il padre carabiniere dopo la pensione, si era fatto conoscere dalla famiglia come amministratore delegato della svizzera Sgs, società di certificazione e consulenza, che aveva risanato e portato in utile in breve tempo.

SCELTO DA UMBERTO AGNELLI, SALITO ALLA GUIDA NELLA CRISI

Appena un anno dopo, però, Umberto Agnelli muore, lasciando la Fiat, che allora versava in condizioni economiche critiche, senza guida. L'allora amministratore delegato, Giuseppe Morchio, alla morte di Umberto Agnelli aveva chiesto per sé anche la carica di presidente, che gli azionisti gli rifiutarono. Morchio, a quel punto, uscì di scena e il gruppo torinese si trovò nella necessità di ricreare dal nulla il gruppo di comando. Il primo giugno del 2004, al Lingotto, vengono presentati i vertici della nuova Fiat: presidente è Luca Cordero di Montezemolo, amico di lunga data della famiglia. Vice-presidente il giovane John Elkann, 28 anni, erede designato di una dinastia familiare che, dopo la morte di Umberto Agnelli e ancor prima di quella di suo figlio Giovannino, non aveva più figure di spicco a cui affidare l'azienda. Amministratore delegato è questo manager allora semi-sconosciuto che, nel presentarsi deve dichiarare «Fiat ce la farà» perché nessuno, allora, è disposto a crederci che davvero lo possa fare.