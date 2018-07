Su pensioni d'oro e vitalizi Di Maio fa il piccolo demagogo

IL SETTORE PUBBLICO E I TRUCCHI PER GONFIARE LE PENSIONI

Come Tito Boeri ricordava già prima di arrivare all’Inps, complessivamente ci sono in cifra totale molti più “doni” nei livelli fra 1.700 e 3.000 netti mensili che non in quelli, molto inferiori di numero, sopra i 4 mila; inoltre il grosso dei “regali” è nelle pensioni di anzianità del settore pubblico, dove leggi e scatti più meno pilotati di fine carriera hanno spesso gonfiato stipendi e quindi le pensioni. Del resto è regola nota che alla Corte costituzionale diventa a turno presidente il più anziano, così va in pensione come presidente con ampio guadagno. Fra i militari e altrove è lo stesso. La pensione media dei 22 ex giudici della Consulta, ricorda Brambilla, è di 199 mila euro, circa quanto ricevono i giudici della Supreme Court americana, ma questi solo se la somma dell’età e degli anni di servizio, almeno 10, fa 80. Facciamo una previsione: del contributivo si parlerà solo per decurtare un po’ di “pensioni d’oro” da dare in pasto all’invidia sociale. I ricalcoli con il contributivo si fermeranno a quei 50 mila. Sarà a volte una dovuta giustizia, per quanto per i coinvolti importuna, e altre volte un prezzo pagato a piccoli demagoghi che pensano di reinventare maldestramente il mondo e di guadagnarsi voti e un futuro invocando una giustizia che non c’è, ed è piuttosto invidia o opportunismo. A meno che la Consulta e prima altre Corti non decidano, come probabile, che non si può “contribuizzare” solo alcuni e non tutti. Allora, dopo tante chiacchiere, si tornerà al contributo di solidarietà, che non potrà però essere eterno. Intanto pazientemente c’è chi aspetta il reddito di cittadinanza, e ha ben poche intenzioni di muoversi da casa. È il nuovo che avanza. Un Paese più giusto. Un’Italia più moderna. Dove, tra un’invalidità e un reddito grillino, si tira a campare mentre le cicale fanno cri-cri.