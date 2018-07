Finisce l'era Marchionne: occhi puntati sulla Borsa

La fine dell'era Marchionne va alla prova dei mercati. All'indomani del cambio ai vertici di Fca, Ferrari e Cnh, per l'improvviso aggravarsi delle condizioni di salute del manager italo-canadese, i fari sono puntati su Piazza Affari per capire quale sarà, domani alla riapertura, l'impatto della svolta sui titoli del gruppo. Venerdì alla chiusura in Borsa sia Fca (-2,31%, a 16,41 euro) che Ferrari (-2,40%) hanno chiuso deboli in linea con gli automobilistici in Europa.

IMPROVVISA ACCELERAZIONE AL DOPO-MARCHIONNE

Per Fca, che ha una capitalizzazione di mercato vicina oggi ai 26 miliardi, con il titolo che ad inizio anno è arrivato a sfiorare i 19 euro per azione, c'è da tenere conto che il mercato sta già scontando il fatto che il futuro sarebbe stato senza Marchionne, che avrebbe lasciato il gruppo ad aprile 2019 (con l'approvazione del bilancio 2018). Ma non è escluso che questa improvvisa accelerazione possa alimentare speculazioni sul destino del gruppo.