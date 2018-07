Alfredo Altavilla, responsabile delle attività europee del gruppo Fca, si è dimesso dal suo incarico. La notizia è stata confermata dall'azienda. Il nuovo ad, Mike Manley, ha assunto la carica ad interim. Altavilla lavorerà con lui fino alla fine di agosto e poi si dedicherà a «perseguire altri interessi professionali». Le attività di business development a livello globale saranno riorganizzate a riporto di Richard Palmer, Chief financial officer e responsabile Systems and Castings. Il passo indietro di Altavilla, considerato in lizza per la successione di Sergio Marchionne, rischia di provocare nuovi scossoni per l'azienda automobilistica (leggi anche: I commenti dei politici su Sergio Marchionne).

IL PROFILO DI ALFREDO ALTAVILLA

Altavilla ha 54 anni ed è originario di Taranto. In passato era stato indicato come possibile erede di Mauro Moretti alla guida di Finmeccanica. Laureato in Economia all'Università Cattolica di Milano, è entrato nel 1990 in Fiat Auto per occuparsi di pianificazione strategica e sviluppo prodotto. Nel 1995 è stato nominato responsabile dell'ufficio Fiat Auto di Pechino, per poi diventare nel 1999 responsabile delle attività in Asia.

LE TRATTATIVE CON GENERAL MOTORS E CHRYSLER

A stretto contatto con Marchionne, Altavilla ha seguito la trattativa con General Motors per non far scattare l'opzione che avrebbe portato gli americani a rilevare l'azienda italiana, operazione che si è conclusa con lo scioglimento dell'accordo e il pagamento di 1,55 miliardi di dollari da parte di Gm. Altavilla ha poi guidato Fiat Powertrain e Iveco. Anche nei negoziati per la conquista di Chrysler, Altavilla ha avuto un ruolo da protagonista. A maggio del 2018 è entrato nel consiglio di amministrazione di Tim, indicato dal fondo Elliott dopo lo scontro con l'azionista di maggioranza Vivendi. Sposato, un figlio, appassionato di moto e tifoso dell'Inter, Altavilla ha guidato anche la joint venture tra la Fiat e la casa automobilistica Tofaş in Turchia. Il quotidiano La Stampa lo ha definito «il ministro degli Esteri» del gruppo Fca, scrivendo che sarebbe stato «in prima fila» quando Marchionne avrebbe scelto il nuovo amministratore delegato. Fin da ragazzino è stato vicino al mondo dei motori. Suo padre era infatti concessionario di auto e partecipava a gare di moto.