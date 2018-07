Fca e gli altri titoli in Borsa il giorno dopo Marchionne

Nel primo giorno dopo l'annuncio dell'addio di Sergio Marchionne da tutte le cariche, Fca apre in forte calo a Piazza Affari, ma poi in parte recupera terreno. Stesso andamento per gli altri titoli della galassia, dopo che il manager italo canadese è stato sostituito in tutte le cariche, a partire da Mike Manley che, da Jeep, passa a guidare il gruppo. In Ferrari arriva alla guida come amministratore delegato Carey Camilleri e Suzanne Heywood è la nuova presidente di Cnh, ancora da individuare l'amministratore delegato.

IL BORSINO ALLE 10.00

Riduce il calo Fca in Piazza Affari (-2,46%) mentre l'ex amministratore delegato Sergio Marchionne è ricoverato in ospedale a Zurigo e il successore Mike Manley è al lavoro, impegnato con il Gec, l'organismo decisionale del Gruppo, in vista del Cda sui conti trimestrali. Analoga dinamica anche per gli altri titoli della galassia, da Ferrari (-3,3%), che perdeva il 5%, a Cnh (-2,49%) ed Exor (-1,47%), a monte della catena di controllo.

IL BORSINO ALLE 9.38

Piazza Affari si conferma debole (Ftse Mib -1%), frenata dai titoli della scuderia Agnelli-Elkann. Fca a meno 3,59%, Ferrari (-4,47%) e Cnh (-3,47%). Sotto torchio anche Exor (-3,6%). Pesante Carige (-4,65%) all'indomani della bocciatura del piano di conservazione del capitale da parte della Bce: da Francoforte è giunta la richiesta di redigere un nuovo piano entro novembre, che preveda "tutte le opzioni inclusa un'aggregazione" con un'altra banca. Resistono in territorio positivo Italgas (+0,53%), Prysmian (+0,46), Terna (+0,29%) e Unicredit (+0,23%). In rialzo Fincantieri (+2,19%), che si è aggiudicata una nuova commessa per due navi a metano da Princess Cruises, mentre cede Fiera Milano (-8,68%). Poco mossa Luxottica (-0,18%) in vista della trimestrale.