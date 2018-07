Quale eredità lascia in Fca Sergio Marchionne

I CAPOLAVORI CON CHRYSLER E GENERAL MOTORS

Quando comprò la Chrysler, si disse che era la mossa disperata per salvare le attività italiane irrimediabilmente compromesse, e che ancora oggi sono in perdita. Ma anche questo giocare su più mercati per compensare gli squilibri dei ricavi rientra nell’abilità e nella visione strategica di un amministratore delegato. Uomo di finanza e non di prodotto, Marchionne è stato molto più bravo a produrre soldi che modelli. Il suo capolavoro resta il disimpegno dall’accordo con General Motors, un'opzione put che obbligava gli americani a comprare l’intero gruppo dopo che erano stati costretti a svalutare quasi a zero una prima partecipazione di minoranza, e che lui negoziò alla grande obbligando Gm a pagare salatamente la disdetta dell'accordo. Il manager italo-canadese riuscì dove altri erano rimasti impantanati. Fu una delle sue prime iniziativa con cui, da sconosciuto, si presentò all’attenzione del mercato e dell’establishment capitalista che lo aveva accolto con grande diffidenza. Lì si capì subito che l’uomo non era di paglia e che in Fiat c’era andato per rimanerci.