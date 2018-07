Come sarà la Fca di Mike Manley

Mercoledì 25 luglio l'amministratore delegato di Fca Mike Manley affronterà la sua prima uscita pubblica con la presentazione della trimestrale del gruppo, dove si scoprirà se effettivamente è stato azzerato il debito al 30 giugno, come annunciato da Sergio Marchionne a suo tempo tirando fuori dal cassetto la cravatta. Ma sono molte altre, e ben più importanti, le sfide che il manager si troverà ad affrontare: auto elettrica e ibrida, mercati internazionali, realizzazione di quel polo del lusso che ancora non c'è e che è essenziale per gli stabilimenti italiani. Di tutto questo si dovrà occupare Manley. E non solo.

LE CAPACITÀ DI MARCHIONNE DIFFICILI DA REPLICARE

Brian Johnson, analista a Barclays, parlando con Bloomberg ha ricordato che una delle doti riconosciute a Marchionne era quella della «destrezza politica», essenziale per un gruppo che oggi ha un piede in America e uno in Europa proprio mentre il presidente americano Donald Trump parla di dazi al 25% per le auto dal Vecchio Continente (leggi anche l'editoriale: Quale eredità lascia Sergio Marchionne). Tutti gli analisti sono concordi, oggi, nel dire che se c'è una caratteristica difficile da replicare è la capacità di negoziatore di Marchionne, soprattutto nel campo fusioni e acquisizioni, proprio nel momento in cui era atteso un "ultimo colpo" per mettere in sicurezza Fca.

IL NUOVO ORGANIGRAMMA, L'ADDIO DI ALTAVILLA

Nell'immediato, Manley dovrà occuparsi della sostituzione di Alfredo Altavilla, il responsabile per l'Europa del gruppo e uno dei manager che erano in corsa per la guida di Fca. I rumors indicavano Altavilla come l'uomo più vicino alla famiglia Agnelli-Elkann, mentre pare che Richard Palmer, l'attuale Cfo, fosse per Marchionne il candidato più adatto. Alla fine, tra i due, l'ha spuntata Mike Manley, il cui profilo ci dice però già qualcosa di quello che potrebbe essere la Fca di domani. Non è detto che non arrivino altri addii. Magari dopo la primavera del 2019, quando dovrebbero essere assegnati premi e stock option riferiti al piano chiuso al 2018. «Sebbene sia nato in Inghilterra», racconta a L43 Giuseppe Berta, storico dell'Economia ed esperto di Fiat - Manley è un car guy di Detroit, un uomo cresciuto nell'auto, un uomo di prodotto che ha fatto bene in Jeep, sicuramente, ma che non ha l'abilità di stupire i mercati che aveva Marchionne. E poi: cosa c'è di più americano del marchio Jeep?».