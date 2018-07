Marchionne: il perché delle parole astiose della sinistra

Le parole che abbiamo letto su Sergio Marchionne non hanno reso l’omaggio giusto al personaggio che ha dominato la vita industriale del Paese per 14 anni. Ci sono stati ricordi personali, che spesso servivano a dimostrare confidenza con Marchionne, biografie serie, ma anche parole troppo entusiaste a cui si sono affiancati commenti e titoli che hanno fatto gridare allo scandalo. Parlo di questi ultimi. Non li critico. Non li metto neppure in discussione perché esprimono la legittima sensibilità di chi li ha proposti al pubblico. Vorrei solo indicare qual è, secondo me, l’errore di fondo che spesso si nasconde in giudizi così severi, sarcastici o sprezzanti persino di fronte al dolore di un altro essere umano.

LA SINISTRA HA PERSO LA NOZIONE DI "AVVERSARIO"

Noi a sinistra abbiamo da tempo smarrito la nozione di “avversario”. È una circostanza straordinaria e paradossale. A mano a mano che, per stare nel salotto buono e non essere più figli di un dio minore, cancellavamo il termine “nemico” sostituendolo con quello più blando di avversario, abbiamo tolto significato alla battaglia delle idee e degli uomini che le sostengono. L’elemento paradossale è che questa riduzione del nemico ad avversario ha creato nella psicologia delle classi dirigenti della sinistra la convinzione che l’avversario potessimo sceglierlo ovvero potessimo trasformarlo in qualcosa che piacesse a noi. La destra la volevamo europea, il populista lo volevamo ben educato, il padrone lo volevamo commosso di fronte alle scelte draconiane che prendeva. L’idea che il nemico fosse semplicemente un avversario aveva l’obiettivo di umanizzare lo scontro: quante volte negli anni berlusconiani abbiamo sostenuto, io fra questi, che Berlusconi andava trattato da avversario e non da nemico? Invece non si è fatto fare un solo un passo avanti né al dibattito politico né si sono evitate le degenerazioni. Perché, detto con grande semplicità, il nemico esiste e noi di sinistra siamo nemici di altri. E il modificarsi della lotta politica sta facendo venir fuori una specie che sembrava finita di nemico assoluto, lo xenofobo, il destro radicale, l’uomo che comanda i cattivisti.

PAJETTA-ALMIRANTE: NETTAMENTE NEMICI E NETTAMENTE CIVILI

Al tempo in cui il nemico esisteva, pensiamo a tutti gli anni del Dopoguerra ma anche a dopo, lo scontro è stato brutale, persino con morti in piazza, con una parte che pensava che l’altra tramasse colpi di Stato eppure Togliatti si augurava che la Dc facesse da scimmia rispetto al Pci, cioè che i due partiti si assomigliassero. Non li voleva meno nemici ma che diventassero sempre più simili nel modo di raccogliere il consenso popolare, oltre le elezioni, rendendo così forte la democrazia. Essere nemici poi non impediva gesti di civiltà. Pensate all’enormità dell’incontro fra Giancarlo Pajetta e Giorgio Almirante che il capo comunista accompagnò a salutare la salma di Enrico Berlinguer. Nettamente nemici quindi nettamente civili.