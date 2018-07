ArcelorMittal accetta tutti gli impegni aggiuntivi su Ilva

ArcelorMittal vuole chiudere in tempi brevi il dossier Ilva. Per questo la società ha informato i commissari straordinari che «accetta tutte le richieste sostanziali di ulteriori impegni riguardo il contratto di affitto e acquisto firmato nel giugno 2017». ArcelorMittal «confida che questi impegni aggiuntivi evidenzino al governo (...) il suo pieno impegno per una gestione responsabile di Ilva» e si dice «fiduciosa che con il supporto del governo sarà possibile finalizzare nei prossimi giorni l'accordo con i sindacati per completare rapidamente l'operazione». Le richieste aggiuntive fatte dai commissari e accettate da ArcelorMittal riguarderebbero quindi la parte ambientale. Mentre la parte relativa ai livelli occupazionali e retributivi è demandata a una nuova sessione negoziale con i rappresentanti dei lavoratori e dell'esecutivo (leggi anche: Cosa ha detto Di Maio alla Camera sull'Ilva).