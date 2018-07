Aperta un'inchiesta su Carige per abuso di mercato

C'è un'inchiesta aperta dalla Procura di Genova su Carige dopo la lotta tra azionisti e management che ha portato all'uscita di alcuni consiglieri e del presidente Giuseppe Tesauro. La Guardia di finanza ha acquisito i verbali del consiglio di amministrazione su mandato del procuratore aggiunto Francesco Pinto che ha aperto un fascicolo contro ignoti per abuso di mercato, secondo quanto anticipato da La Stampa, Il Secolo XIX e Repubblica. Secondo quanto riferito, i Baschi verdi avrebbero acquisito i verbali del cda dal gennaio 2017 a oggi oltre alle lettere della Bce, l'ultima delle quali arrivata venerdì scorso con le critiche al piano di conservazione del capitale. L'attenzione dei magistrati è concentrata, tra l'altro, sulle parole del principale azionista Vittorio Malacalza, che peraltro aveva annunciato le proprie dimissioni da vicepresidente ad interim, che ha già dato mandato a un legale perché vengano valutati eventuali profili di rilevanza penale nell'operato dell'amministratore delegato Paolo Fiorentino.

A SETTEMBRE UN NUOVO CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, FIORENTINO IN BILICO

L'istituto di credito ha in programma un'assemblea a settembre per la sostituzione dell'attuale consiglio d'amministrazione. Fiorentino non ha la fiducia di Malacalza, ma può contare sul sostegno di altri azionisti tra cui Raffaele Mincione e Gabriele Volpi. La situazione, tuttavia, si è aggravata ancora dopo che domenica è stata resa nota la lettera con cui la Bce critica i piani dell'istituto e chiede di valutare la fusione con un altro gruppo.