Fca e i rischi della guerra commerciale di Trump

Senza più Sergio Marchionne, con Alfredo Altavilla numero uno della divisione Europa dimissionario e con il rischio di una guerra commerciale alla porte. La transizione che Fca si trova a dover affrontare a causa dei tragici eventi che l’hanno privata anzitempo del suo amministratore delegato, seppure affidata già nelle mani del responsabile del marchio Jeep Mike Manley, non deve essere affatto semplice. Non solo per la difficoltà intrinseca del passaggio, ma anche per la tempistica e lo scenario globale in cui si inserisce. Ad appena tre giorni dal consiglio di amministrazione che ha messo fine all’era Marchionne, infatti, il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker è atteso a Washington con i principali membri del suo staff e la commissaria al Commercio Cecilia Malmstrom per scongiurare l’escalation della guerra commerciale tra Stati Uniti e Unione europea già cominciata con i dazi a stelle e strisce su acciaio e alluminio.

LIBERO SCAMBIO MA SOTTO MINACCIA

Come è noto Donald Trump ha minacciato di aumentare le tariffe delle auto importate dall’Ue dall’attuale 2,5% al 25. Per scongiurare la mossa, Bruxelles ha sfoderato cifre e dati e proposto una piattaforma comune per riforma del Wto utile ad arginare la concorrenza sleale cinese sofferta su entrambe le sponde dell'Atlantico. Ma non è servito: niente finora sembra aver fatto cambiare idea al Commander in Chief ossessionato dalla sua bilancia commerciale. La sola novità è che alla vigilia dell'incontro, il segretario al Tesoro Steven Mnuchin ha rilanciato l'idea di un accordo di libero scambio con l'Ue che includerebbe «l'eliminazione delle tariffe, delle barriere non tariffarie e dei sussidi». Una dichiarazione che sembra ricalcare la strategia utilizzata ne confronti di Canada, primo esportatore di acciaio negli Usa, e del Messico, quarto esportatore, che si sono visti presentare su un piatto i negoziati del Nafta mentre veniva posta sopra la loro testa la ghigliottina dei dazi. La missione americana di Juncker, dunque, arriva in questo clima di pessimismo generale in cui Fca per non rimetterci sarebbe pronta a rivedere la distribuzione delle sue produzioni e la sua logistica.