A che punto stiamo sull'Ilva

Una nota del ministero dello Sviluppo economico ha reso noto che «a seguito delle verifiche interne sul dossier Ilva e del parere fornito dall'Anac, si ritiene che ci siano i presupposti per avviare un procedimento amministrativo finalizzato all'eventuale annullamento in autotutela del decreto del 5 giugno 2017 di aggiudicazione della gara». Secondo il ministro Di Maio: «È un procedimento disciplinato per legge che durerà 30 giorni. Un atto dovuto per accertare i fatti a seguito delle importanti criticità emerse». Il ministro ha comunque confermato l'incontro con i vertici di ArcelorMittal «per proseguire il confronto sull'aggiornamento della loro proposta»

ArcelorMittal il 24 luglio aveva informato i commissari straordinari che avrebbe accettato «tutte le richieste sostanziali di ulteriori impegni riguardo il contratto di affitto e acquisto firmato nel giugno 2017» confidando che «questi impegni aggiuntivi evidenzino al governo (...) il suo pieno impegno per una gestione responsabile di Ilva» e si dice «fiduciosa che con il supporto del governo sarà possibile finalizzare nei prossimi giorni l'accordo con i sindacati per completare rapidamente l'operazione».

