Migranti, l'Ue pronta a pagare anche per chi apre i porti

CENTINAIA DI MILIONI PER I CENTRI CONTROLLATI

La sera del 24 luglio il Financial Times ha rivelato che l'Ue avrebbe annunciato un incentivo di 6 mila euro per ogni migrante che i Paesi Ue avrebbero volontariamente accettato di accogliere. E Salvini ha subito replicato: «Se vogliono dare soldi a qualcun altro lo facciano, l'Italia non ha bisogno di elemosina». In realtà, ha ricordato il leader del Carroccio, «nel corso del tempo ogni richiedente asilo costa tra i 40 mila e i 50 mila euro». Ma il contributo dei 6 mila euro è solo uno degli elementi della proposta europea. Verranno utilizzati fondi del bilancio Ue per dare sostegno finanziario anche ai Paesi che aprono i porti e a quelli che decidono volontariamente di ospitare un centro controllato. Per questi ultimi, secondo quanto spiegato da alti funzionari europei, il contributo ammonterà a centinaia di milioni di euro. Stime precise non sono state fatte, ma una fonte Ue ha dichiarato che per uno o due centri potrebbero essere stanziati dai 100 ai 200 milioni in due anni.

FINO A 280 FUNZIONARI, INTERPRETI E MEDIATORI PER OGNI STRUTTURA

Per ogni centro l'agenzia di guardia costiera europea dovrebbe fornire 50 funzionari per la stesura dei documenti e gli interventi in prima linea, 50 interpreti, 20-40 agenti di scorta per i rimpatri, 5-10 per organizzare i voli di rimpatrio e gestire la comunicazione con i Paesi di origine. L'ufficio per il supporto all'asilo invece è pronto a inviare 25-35 persone per lo screening delle condizioni di richiesta di asilo, altre 10-25 per occuparsi di eventuali ricollocamenti e ulteriori 50 interpreti o mediatori culturali. Infine, l'Europol dovrebbe mandare 10-20 persone per occuparsi di servizi di polizia. La differenza tra queste nuove strutture e le precedenti, ha spiegato un alto funzionario europeo, è che non sono necessariamente nei Paesi della prima linea - in linea di principio quindi potrebbero sorgere anche in Lussemburgo o in Germania. Su qusto punto, quindi, sono state accolte più le richieste italiane che quelle del presidente francese Emmanuel Macron. E pure sulla responsabilità sui campi che resterebbe in carico agli Stati. Ma tant'è. Per ora nessun Paese si è fatto avanti dicendo esplicitamente di voler ospitarne uno.