Fuga degli stranieri dai titoli di Stato italiani a maggio

Nel mese precedente la formazione del governo Conte, gli investitori stranieri sono fuggiti dai titoli di Stato italiani. Secondo i dati della Bce ripresi dal Financial Times, le vendite sono state pari a 33,7 miliardi di euro, superando cos' il precedente record del dicembre 2016, quando le vendite erano state pari a 32,2 miliardi di euro. Dove sono finiti questi titoli? Secondo Luca Cazzulani deputy head of fixed-income strategy per Unicredit, le vendite sono state riequilibrate dagli acquisti delle banche italiane, accentuando così quella tendenza per cui, oggi, il debito pubblico italiano è soprattutto in mano a investitori nazionali, come Lettera43 ha spiegato in questo approfondimento.

CHI POSSIEDE IL DEBITO ITALIANO

Secondo i dati di Nomura pubblicati nella prima metà del 2018, il debito pubblico italiano è per il 68% in mano a residenti italiani. Per il 27% è in mano a investitori di altri Paesi dell'eurozona e per il 5% extra-europei. Questo rende un'eventuale crisi italiana del debito meno grave per il resto d'Europa di quella che si paventava nel 2011, nel senso che l'effetto "contagio" sarebbe più circoscritto. D'altra parte, il fatto che il debito pubblico italiano sia soprattutto in mano agli istituti di credito, alcuni dei quali come Carige ancora in forti difficoltà, costituisce un forte fattore di rischio per il sistema Paese.