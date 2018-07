Fca affonda in Borsa con la morte di Marchionne

Nel giorno della scomparsa di Sergio Marchionne e della presentazione dei conti del secondo trimestre, Fca crolla in Borsa chiudendo in ribasso del 15,5%, a 13,99 euro, ai minimi dall'ottobre 2017. Male anche gli altri titoli della galassia Agnelli-Elkann: Exor chiude a -3,49%, Ferrari a -2,19% e Cnh a -0,27%.

AZZERAMENTO DEI DEBITI FCA

Fca ha presentato i conti trimestrali, in occasione della prima uscita ufficiale del nuovo ad Mike Manley. Come previsto, il gruppo ha azzerato il debito e per la prima volta ha fatto registrare una liquidità netta di 500 milioni di euro.