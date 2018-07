La Lega vuole fare saltare il ricalcolo sulle pensioni d'oro

Con quel «Di Maio ha perso il contatto con la crosta terrestre», pronunciato alla Camera, Tito Boeri si è giocato il suo unico, grande sostenitore nella maggioranza giallo-verde. Una frattura della quale adesso vuole approfittare la Lega: sia per mettere le mani sulla presidenza dell'Inps (sono in lizza Alberto Brambilla e Mauro Mare) sia, soprattutto, per far saltare in tema previdenziale il più grande progetto targato Di Maio-Boeri, cioè il ricalcolo delle pensioni d'oro con il metodo contributivo. Giovedì 26 luglio è in agenda una riunione segretissima al ministero del Lavoro, alla quale è previsto che partecipino, oltre al ministro Di Maio e i vertici della struttura, i maggiori esperti di previdenza della maggioranza: Pasquale Tridico, consigliere dello stesso Di Maio, e Alberto Brambilla, economista vicinissimo al Carroccio.

SALVINI USA BRAMBILLA PER SCARDINARE I PIANI DI DI MAIO

È proprio Brambilla la teste d'ariete di Matteo Salvini per scardinare i piani di Di Maio. L'economista - già sottosegretario al Welfare nei governi Berlusconi e alla guida del nucleo di valutazione della spesa pensionistica - ha passato le ultime settimane a fare stime e valutazioni sulle quattro ipotesi al tavolo della maggioranza giallo-verde: ricalcolo con il contributivo, "Quota 100", uscita a 41 anni e cinque mesi, sistema premiale sulla scia dell'Ape, anticipazione pensionistica introdotta dal governo Gentiloni. E nella riunione del 26 Brambilla si dovrebbe soffermare proprio sui limiti della prima ipotesi. Boeri avrebbe fornito a Di Maio tutto lo schema economico (con appositi algoritmi) e giuridico per la rimodulazione degli assegni, che sarà fatto non soltanto in relazione dei contributi realmente versati, ma anche riconsiderando rispetto agli attuali livelli sia l'età di ritiro sia l'aspettava di vita. Brambilla crede sia che il ricalcolo non porti alle casse dello Stato che poche centinaia di milioni di euro, sia che questo provvedimento non resista alle scure della Corte Costituzionale. Meglio chiudere il dossier con un contributo straordinario, in grado di recuperare tra 1 e 2 miliardi di euro.