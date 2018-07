Come Fca ha gestito la successione aziendale nel dopo Marchionne

LA PROTEZIONE DELLA FAMIGLIA DI MARCHIONNE

I messaggi che Fca è riuscita a far passare non solo tra gli addetti ai lavori ma anche a una pubblica opinione più vasta, naturalmente coinvolta da una storia personale e industriale di enorme portata, possono essere riassunti in tre parole: continuità, riorganizzazione e internazionalizzazione. “Continuità”, perché Manley era uno dei più stretti collaboratori di Sergio Marchionne nonché la guida del brand – Jeep - che grazie alla visione strategica del ceo ha negli ultimi anni conseguito il maggior successo. “Riorganizzazione”, perché lo stile, l’assetto e la visione andranno necessariamente incontro a un cambiamento notevole: non è un caso che già da domenica 22 luglio siano stati resi noti alla stampa i movimenti e le prime scelte di Manley alla guida dell’azienda. “Internazionalizzazione”, perché quel processo già portato avanti in maniera a volte travolgente non potrà che essere sviluppato ancora più a fondo da un manager di stampo anglosassone con un focus sul mercato nordamericano, pur mantenendo un occhio di riguardo per la produzione in Italia. Infine, il rispetto del caso umano, la protezione di Marchionne e della sua famiglia in una fase difficile in cui i pruriti e le curiosità dei media di tutto il mondo avrebbero voluto entrare fin nella stanza in cui era ricoverato in terapia intensiva il leader di Fca.