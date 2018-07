Quanto è aumentata la Tari nel corso degli anni

È «sempre più alta e in continua crescita la tassa sui rifiuti pagata da cittadini e imprese». Nel 2017 la Tari «è arrivata, complessivamente, a 9,3 miliardi di euro, con un incremento di oltre il 70% negli ultimi sette anni nonostante una significativa riduzione nella produzione dei rifiuti». Lo ha rilevato la Confcommercio, presentando il portale www.osservatoriotasselocali.it, strumento permanente dedicato alla raccolta e all'analisi di dati e informazioni sull'intero territorio sulla tassa rifiuti pagata da cittadini e imprese del terziario. Per le imprese del terziario, ha spiegato Confcommercio, sono «sempre più evidenti distorsioni e divari di costo tra medesime categorie economiche a parità di condizioni e nella stessa provincia: ad esempio, un albergo con ristorante di 1.000 mq paga 4.210 euro/anno a San Cesario (Le) mentre ne paga 7.770 euro/anno a Lecce; per la stessa attività in provincia di Padova si passa da 4.189 euro/anno di Abano Terme a 5.901 euro/anno del capoluogo. Tutto questo va rapportato all'inefficienza delle Amministrazioni locali (in media, il 62% dei Comuni capoluogo di provincia registra una spesa superiore rispetto ai propri fabbisogni) che costa a cittadini e imprese 1 miliardo l'anno a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi comunitari di raccolta differenziata (siamo al 52% contro il 65% fissato a livello europeo). In molti casi le imprese pagano costi per un servizio mai erogato (con aggravi di oltre l'80%) o per il mancato riconoscimento della stagionalità delle attività.