Cosa ha detto Toninelli su Fs e Alitalia

«Penso che l'assemblea del 25 luglio verrà rimandata. Nei prossimi giorni saprete la decisione ma l'assemblea di non ci sarà». Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli a margine di un evento della Fondazione Luigi Guccione onlus. E, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse favorevole ad un passo indietro dell'ad di Ferrovie dello Stato Renato Mazzoncini rinviato a giudizio per truffa, ha aggiunto: «Ci dispiace che il cda si sia arroccato non applicando l'automatica decadenza prevista dallo statuto». Per concludere: «Gli statuti vanno rispettati, quindi penso ci sarà un bel rinnovamento». Su twitter la notizia definitiva: «Ho appena firmato la decadenza dell'intero cda di Fs per chiudere con il passato».