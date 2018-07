Cosa c'è nell'accordo sui dazi tra Trump e Juncker

In sostanza il presidente della Commissione ha venduto a Trump l'intesa già trovata con Obama per ottenere la sospensione della minaccia sull'automotive. E ci ha aggiunto anche una cooperazione rafforzata su energia e soia. Il presidente americano ha dichiarato che l'Ue si è impegnata comprare più semi di soia e più gas naturale liquefatto dagli Usa. In realtà le cose non stanno proprio così: non è chiaro cosa i due leader si siano detti, ma Juncker non può assicurare alcuna importazione in un libero mercato come quello europeo, mentre la guerra commerciale tra Cina e Usa ha fatto cadere i prezzi della soia americana. L'Ue, ha spiegato un alto funzionario, non importerà più soia di quella necessaria, ma in queste condizioni di mercato una crescita dell'import è quello che possiamo aspettarci. Lo stesso vale per il gas americano. I prezzi della liquefazione e dei terminali per garantire arrivo e distribuzione in Europa rendono il prezzo non competitivo, ma l'Europa ha fame di gas e il prezzo può diventare interessante ma a precise condizioni. Bruxelles si è impegnata in trattative per aumentare gli investimenti nel sistema logistico e per avere da parte americana un rinnovo automatico delle licenze. Ovviamente tanto impegno è spinto anche dall'interesse europeo di differenziare le proprie forniture per ridurre la dipendenza da Mosca. Di fatto Juncker ha risposto alle minacce di Trump con qualcosa che aveva già in tasca.