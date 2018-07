Tutto quello che Elkann non sapeva di Marchionne

La versione di Fca, è chiaro, tutela prima di tutto l'azienda contro eventuali rilievi (dalla Sec e dalla Consob) in merito alla mancanza di informazioni tempestive ai mercati, ma è anche coerente con la vicenda della doppia visita a Zurigo di Elkann. In realtà non c'è nessun obbligo di comunicazione specifico da parte di una quotata, per motivi di privacy, sulle condizioni di salute del proprio amministratore delegato, ma qui il caso è più delicato perché siamo in presenza di un uomo che era fisicamente impedito a svolgere il suo ruolo. Come raccontato in un articolo pubblicato la settimana scorsa, i casi di Warren Buffett e Steve Jobs hanno individuato due modi di agire contrappposti: negare tutto fino all'ultimo, come fatto da Apple, oppure fornire informazioni tempestive per evitare fughe di notizie e rumors, la strada invece scelta da Buffett e che sarebbe, ovviamente, la migliore da seguire. Nal caso di Fca, invece, l'unica versione fornita dall'azienda è stata quella dell'operazione alla spalla, che ha il pregio di non essere una bugia (questa sì, se ci fosse stata dovrebbe essere sanzionata), ma è anche una versione che minimizza molto la gravità dell'operazione a cui Marchionne era sottoposto.

MARCHIONNE AVEVA NASCOSTO LA GRAVITÀ DELLA SUA CONDIZIONE

A Marchionne era stato diagosticato da tempo un sarcoma alla spalla. Adesso l'ospedale conferma che Marchionne «da oltre un anno si recava a cadenza regolare presso il nostro ospedale per curare una grave malattia». Di tutto questo, però, a quanto pare Elkann e Fca più in generale non era al corrente, anche se certamente al presidente non poteva sfuggire l'aggravarsi delle condizioni di salute del manager, un peggioramento attribuito alla stanchezza, alle molte ore di lavoro che erano il marchio di fabbrica del capo di Fca. Lui aveva sempre detto di voler guidare l'azienda fino ad aprile del 2019 e quello era l'obiettivo che intendeva rispettare, sebbene i medici non avessero fatto mistero delle difficoltà dell'operazione a cui sarebbe stato sottoposto. Eppure, Marchionne aveva rassicurato tutti sul fatto che sarebbe tornato a breve e, anzi, aveva già organizzato la sua agenda. Una promessa che oggi appare come una pietosa bugia, forse una debolezza umana.