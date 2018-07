Pensioni, retribuzioni e fiducia dei consumatori: le relazioni di Inps e Istat

Nel periodo da gennaio a luglio del 2018 sono state liquidate 228.382 pensioni. È quanto emerge dal monitoraggio dell'Inps. Con riferimento al Fondo più rilevante, quello dei lavoratori dipendenti, si registra «un numero complessivo di liquidazioni di vecchiaia e anzianità/anticipate decorrenti nel primo semestre decisamente inferiore al corrispondente valore del 2017», con un ribasso, sommando le due tipologie, del 24,6%. Un fenomeno «riconducibile essenzialmente all'aumento del requisito di età richiesto per la liquidazione della pensione di vecchiaia delle donne». Un «analogo andamento si osserva nelle tre principali gestioni dei lavoratori autonomi», aggiunge l'Istituto. Nel privato e per gli autonomi è, infatti, scatta l'equiparazione con gli uomini a 66 anni e 7 mesi sulle uscite per vecchiaia. Tornando ai dati generali, dal monitoraggio emerge come l'importo medio mensile dell'assegno sia stato di 1.084 euro in aumento rispetto ai 994 euro dell'intero 2017.