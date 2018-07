Autogrill: i risultati del primo semestre 2018

Autogrill chiude il primo semestre con un rosso di 3,4 milioni di euro rispetto all'utile di 6 milioni di euro dello stesso periodo del 2017. I ricavi mostrano una crescita del 5,2% a 2,1 miliardi di euro. In evidenza la crescita like for like del 3,9%, guidata in particolar modo dalla forte performance del 5,3% negli aeroporti. L'Ebitda 'underlying' ammonta 139,5 milioni (154,7 milioni nel primo semestre 2017, -1,3%), con margini impattati prevalentemente dalla pressione sui costi in Nord America e dai progetti in corso per migliorare il modello operativo.

«RIORGANIZZAZIONE DEL BUSINESS NEL 2017»

«Nel 2017 abbiamo avviato un importante processo di trasformazione che ha incluso la riorganizzazione del business italiano», spiega l'ad Giamario Tondato Da Ruos che sottolinea che «nel 2018 stiamo lavorando a una serie di cantieri finalizzati a rendere il nostro modello operativo ancora più efficiente. La prima metà del 2018 si è rivelata particolarmente sfidante, ma grazie alle iniziative che abbiamo intrapreso siamo fiduciosi di avere tutti gli elementi necessari per raggiungere i nostri obiettivi del 2019», afferma.