Le dichiarazioni precompilate aumentano di 450 mila unità

Sono 2,9 milioni le dichiarazioni dei redditi precompilate inviate dai cittadini all'Agenzia delle Entrate nel 2018, 450 mila in più rispetto al 2017 (+18,5%). È inoltre aumentata del 50% la platea dei contribuenti che hanno restituito il 730 senza alcuna modifica.

NOVITÀ PER ASILI NIDO E SPESE SANITARIE

Su 2,9 milioni di dichiarazioni, circa 143 mila sono modelli Redditi e 2,7 milioni sono 730, di cui oltre mezzo milione (529.023), come detto, accettati senza modifiche. Tra le novità del 2018, le rette per gli asili nido riportate direttamente nella precompilata (a meno che il genitore non abbia chiesto il relativo bonus, non cumulabile con la detrazione Irpef), che hanno portato oltre quota 925 milioni i dati pre-caricati, e la nuova funzione di compilazione assistita per modificare facilmente le spese sanitarie.

POSSIBILE VERIFICARE DOVE VANNO A FINIRE LE TASSE PAGATE

In più, per la prima volta, gli italiani hanno potuto verificare concretamente il percorso compiuto dalle proprie imposte pagate in base alla dichiarazione dei redditi 2017. Per aumentare la consapevolezza dei cittadini su come vengono utilizzate le risorse fiscali, tutte le principali voci di spesa dello Stato (tra cui Sanità pubblica, previdenza, istruzione, sicurezza, ordine pubblico, trasporti, cultura) sono state riassunte in maniera trasparente all'interno di una tabella e di un grafico a torta, che gli utenti hanno potuto visualizzare all'interno dell'area riservata della precompilata o nel cassetto fiscale.