Come Fiumicino è diventato il gateway per la Cina

Il 16 luglio l’aeroporto di Fiumicino ha ospitato nell’area di imbarco E per i voli internazionali Extra Schengen una giornata di lavori sullo sviluppo del sistema aeronautico e turistico tra Italia e Cina. Si tratta di uno dei principali appuntamenti dell’anno del turismo UE-Cina organizzato da Aeroporti di Roma e Unindustria. Nel corso del convegno, le maggiori realtà industriali e istituzionali coinvolte negli scambi tra i due Paesi (ADR, vettori cinesi pubblici e privati, tour operator, fornitori di servizi digitali), hanno convenuto sulla necessità di avviare una strategia unitaria per potenziare ulteriormente opportunità di sviluppo economico e di traffico da e per la Cina, attraverso Roma e il principale aeroporto nazionale.

OTTO DESTINAZIONI PER 25 VOLI A SETTIMANA

La “nuova via della seta” che unisce l’Asia e l’Europa comincia e termina in Italia e il Leonardo da Vinci rappresenta il principale gateway italiano per il traffico tra i due Paesi, con 25 frequenze settimanali per otto destinazioni connesse con voli diretti (Pechino con Air China; Shanghai e Wenzhou con China Eastern; Canton e Wuhan con China Southern; Xi’an, Chongqing e Haikou con Hainan Airlines). Una copertura in termini di network tra le più ramificate in Europa, assicurata non solo dai tre grandi vettori statali cinesi, ma anche dai principali vettori privati, stabilmente connessi a Fiumicino, che ne è diventato il punto di riferimento strategico per l’accesso in Italia e in Europa.

IN UN ANNO PASSEGGERI CRESCIUTI DEL 10%

Nel 2017 sono stati 750.000 i passeggeri trasportati dai vettori operanti tra Roma e la Greater China, con una crescita del 10% rispetto al 2016 e del 13.5% in relazione al solo mercato cinese. Il risultato è stato ottenuto anche grazie a un maggior riempimento degli aerei, passato dal 76.7% al 80.8% con un +4% rispetto al 2016. Anche il traffico merci è in aumento di circa il 30% rispetto al 2016, arrivando a quota 30mila tonnellate.

PREMI INTERNAZIONALI PER I SERVIZI A PASSEGGERI E VETTORI

Numeri importanti che derivano anche dalla costante ricerca di alti standard qualitativi e operativi che guidano la strategia di ADR nel fornire servizi a passeggeri e vettori. L’aeroporto Leonardo da Vinci ha infatti recentemente conseguito il “Best Airport Award” 2018 che si aggiunge ai riconoscimenti già ottenuti quest’anno come il “World’s Most Improved Airport” e le 4 Stelle Skytrax, e il premio “Airport Service Quality Award” di ACI Europe”. Ma anche sui servizi direttamente dedicati ai viaggiatori cinesi, l’aeroporto ha avviato da tempo un’ accoglienza mirata.

MIGLIOR PASSENGER EXPERIENCE PER I VIAGGIATORI CINESI

Nel 2014 il Leonardo da Vinci è stato il primo aeroporto al mondo a ricevere la certificazione Welcome Chinese, rilasciata dalla China Tourism Academy, come riconoscimento all’attenzione posta alle esigenze dei passeggeri asiatici. Lo scalo romano, nel corso degli anni, ha implementato diversi servizi: dall’offrire gratuitamente acqua calda in tutti i bar e ristoranti (consuetudine in Asia), all’avere maggior attenzione nell’eseguire i controlli di sicurezza, secondo le etichette di cortesia del mondo orientale, fino ad offrire un servizio di Personal Shopper in cinese mandarino.

SERVIZI DIGITALI PER I PASSEGGERI ASIATICI

Aeroporti di Roma ha costruito un sito web interamente in cinese e lo scorso anno ha lanciato un’APP ufficiale in cinese, per facilitare, attraverso la tecnologia wi-fi e beacon, l’esperienza a questo particolare target di riferimento. In tutti i punti vendita presenti nello scalo, inoltre, è accettata Unionpay.

Aeroporti di Roma è precursore in Italia ed in Europa, di due importanti novità legate al mondo dei social cinesi: l’apertura di un account ufficiale WeChat, piattaforma di messaggistica istantanea con oltre 800 milioni di utenti, dove ADR comunica direttamente con i passeggeri cinesi le opportunità di visita in Italia, di shopping Made in Italy e di scoperta del territorio legato alle città minori; e la copertura, ormai totale, di tutti gli shop dell’aeroporto con il canale di pagamento e piattaforma AliPay. Aeroporti di Roma lavora con Alipay in un’ottica di partnership, per essere presenti in un sistema che non è un mero metodo di pagamento, ma che è parte della “way of life” dei giovani cinesi.