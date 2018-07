La Tav può essere modificata e lo sanno anche in Europa

La posizione europea è sempre la stessa, ripetuta da anni, ribadita forse con più insistenza negli ultimi mesi. «La linea alta Velocità Torino Lione è un progetto importante per tutte le parti coinvolte, non solo per la Francia, per l'Europa intera». Se dovesse saltare come ha fatto intendere il governo di Giuseppe Conte, una delle tratte del corridoio mediterraneo e dunque una delle infrastrutture "core" su cui ha puntato l'Ue risulterebbe menomata. Nel prossimo bilancio europeo, il quadro finanziario 2021-2027, è previsto un cofinanziamento pari al 40% circa della spesa necessaria al tunnel di base, una galleria da più di 57 chilometri - senza contare le rampe di accesso- che trafora le montagne e che è stato da poco iniziato. In tutto l'opera dovrebbe costare 8,6 miliardi di euro. In sostanza Bruxelles mette nel progetto - attraverso i contributi degli Stati membri - circa 3,4 miliardi di euro, mentre l'Italia dovrebbe mettercene altri 2,9 e la Francia 2,2. E vorrebbe vedere il corridoio completato entro il 2030.

LO STATO DEI LAVORI: PROGRAMMATO SOLO IL TUNNEL

Quello che tuttavia l'Europa non dice è che il tunnel è la sola cosa che per ora è programmata. Almeno sul lato francese. Il viadotto infatti, dovrebbe collegare Saint-Jean De Maurienne e Susa, ma mancano i piani per gli accessi tra Lione e Saint-Jean De Maurienne e l'omonima valle. Da quando nel 2013 il Partito socialista dell'allora presidente François Hollande mise in discussione la sostenibilità e la priorità della tratta nazionale stilando un rapporto sulle opere pubbliche che la rinviava a data da destinarsi, e cioè dopo il raggiungimento dei limiti di capacità delle ferrovie esistenti, il dossier non è stato praticamente più riaperto.