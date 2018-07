Perché Twitter è crollato in Borsa

Dopo Facebook, che in una sola seduta ha bruciato 120 miliardi di dollari di capitalizzazione, è arrivato il turno di Twitter. Le azioni del sito di microblogging, il 27 luglio, sono in caduta libera a Wall Street, dove perdono il 17%. A pesare è soprattutto il calo del numero degli iscritti. Nel secondo trimestre 2018 se ne contavano 335 milioni al mese, ovvero un milione in meno rispetto al trimestre precedente. Le maggiori diserzioni si sono registrate negli Stati Uniti. Occorre tuttavia sottolineare che la piattaforma, negli ultimi mesi, si è impegnata a eliminare un alto numero di account falsi, per evitare il più possibile il proliferare di insulti e l'incitamento all'odio. In ogni caso, rispetto al 2017, Twitter fa segnare una crescita dell’11%. Per quanto riguarda i conti, si segnala un incremento del 24% annuo dei ricavi, che arrivano a 711 milioni di dollari e superano le attese degli analisti (696 milioni).