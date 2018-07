Breve storia del rapporto tra Marchionne e la Russia

I problemi attuali e le prospettive future di Fca in Russia rispecchiano le difficoltà incontrate dal gruppo e gli sviluppi dallo stesso prospettati in grandi mercati orientali come l’India, la Corea del Nord e la Cina. Con la differenza che la Russia non è un mercato nuovo, almeno per il marchio Fiat. «Ma voi siete stati pionieri», si è sentito spesso ripetere Marchionne in questi anni. «Ai tempi di Vittorio Valletta e di Togliattigrad si partì da Torino per conquistare la Russia. E come mai adesso sui mercati emergenti…». «Sì, certo. Avevamo anche le legioni romane, il Colosseo, abbiamo avuto un grandissimo impero», rispose ironico in un’intervista in pubblico con Ezio Mauro. «Togliattigrad? Ma parliamo degli Anni 60, portavo ancora i calzoni corti». Classico Marchionne. No bullshit: i tempi sono cambiati. La Fiat non parte più da Torino e la Russia è parecchio più complicata che all’epoca di Leonid Breznev e Aleksej Kosygin.